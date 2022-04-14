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Группы дошкольной подготовки не будут упразднены

Группы дошкольной подготовки не будут упразднены «Упразднение групп дошкольной подготовки, функционирующих в школах, не предусмотрено».
Наука и образование
14 апреля 2022 г. 12:26
Группы дошкольной подготовки не будут упразднены

«Упразднение групп дошкольной подготовки, функционирующих в школах, не предусмотрено».

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая отделом содержания, обучения и оценивания в общеобразовательной системе Министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу в ходе мероприятия "Образовательный стол".

По ее словам, количество функционирующих на данный момент групп в полной мере не охватывает детей от 1 до 5 лет: «Поэтому создание этих групп при школах предназначено именно для заполнения таких пробелов».

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