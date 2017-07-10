Группу преподавателей UNEC проводили на заслуженный отдых

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Группу преподавателей Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) проводили на заслуженный отдых.

Как сообщили Report в Департаменте маркетинга и коммуникаций UNEC, ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов на встрече с преподавателями отметил об их неоценимых заслугах в подготовке специалистов-экономистов в течение долгих лет. Он также подчеркнул об их активной деятельности в общественно-политической жизни университета.

Заслуженные преподаватели, заслуженные профессора UNEC Шакир Бадалов, Рафик Баширов, Асиф Керимов, доктор философии по экономике, доцент Гамбар Алиев и старший преподаватель, почетный доцент UNEC Рафига Ибрагимова высоко оценили осуществляемые в UNEC новшества. Они с чувством гордости отметили о том, что высшее учебное заведение за короткое время смогло занять место в международном рейтинге и установить сотрудничество с престижными университетами мира.

Заслуженный преподаватель, заслуженный профессор UNEC Асиф Керимов, говоря о последних 50 лет деятельности этого учебного заведения, отметил: "Я горжусь сегодняшним днем родного университета".

Ректор UNEC выразил уверенность, что преподаватели постоянно будут поддерживать дружеские отношения с родным коллективом.

В заключение встречи преподаватели за вклад, внесенный в развитие университета, воспитание молодого поколения, подготовку профессиональных специалистов, образцовую деятельность и плодотворную педагогическую деятельность награждены почетными грамотами.