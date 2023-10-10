О нас

Группе работников образования Нахчывана присвоено почетное звание "Заслуженный учитель"

Группе работников образования Нахчывана присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" 10 октября заместитель председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный учитель".
Наука и образование
10 октября 2023 г. 18:22
Группе работников образования Нахчывана присвоено почетное звание Заслуженный учитель

10 октября заместитель председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный учитель".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере образования в Нахчыванской Автономной Республике почетное звание "Заслуженный учитель" присвоено следующим лицам:

Бабаевой Гюльнаре Гасан гызы

Джафаровой Ругийе Оруджали гызы

Алиеву Зульфали Новрузали оглу

Алиевой Ламие Сафтар гызы

Алиевой Василе Тахир гызы

Гасановой Саре Мамед гызы

Гусейновой Санубер Джаби гызы

Мамедовой Афсане Ягуб гызы

Мамедовой Рахшанде Махмуд гызы

Насирову Аскеру Вели оглу

Садыгбейли Турадж Ага гызы

Сайядовой Айнур Рагим гызы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanın bir sıra təhsil işçilərinə "Əməkdar müəllim" fəxri adı verilib

Самое важное

Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
10 октября 2023 г. 18:31
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
10 октября 2023 г. 17:18
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 17:12
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
10 октября 2023 г. 16:59
В Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
ФотоВ Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 16:02
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
10 октября 2023 г. 10:56
Информагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
ФотоИнформагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
9 октября 2023 г. 17:46
Начался очередной визит миссии ООН в Карабах
ВидеоНачался очередной визит миссии ООН в Карабах
9 октября 2023 г. 10:51
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
8 октября 2023 г. 15:58
Президент: Проект коридора зеленой энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров
Президент: Проект коридора "зеленой" энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров
8 октября 2023 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi