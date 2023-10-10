Группе работников образования Нахчывана присвоено почетное звание "Заслуженный учитель"

10 октября заместитель председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный учитель".
Как сообщает нахчыванское бюро Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере образования в Нахчыванской Автономной Республике почетное звание "Заслуженный учитель" присвоено следующим лицам:
Бабаевой Гюльнаре Гасан гызы
Джафаровой Ругийе Оруджали гызы
Алиеву Зульфали Новрузали оглу
Алиевой Ламие Сафтар гызы
Алиевой Василе Тахир гызы
Гасановой Саре Мамед гызы
Гусейновой Санубер Джаби гызы
Мамедовой Афсане Ягуб гызы
Мамедовой Рахшанде Махмуд гызы
Насирову Аскеру Вели оглу
Садыгбейли Турадж Ага гызы
Сайядовой Айнур Рагим гызы.