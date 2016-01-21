​Группа студентов БГУ освобождена от дополнительной платы за обучение

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном университете (БГУ) в период нормативного обучения (за исключением летней школы) студенты подгрупп освобождены от платы за обучение по дополнительным кредитам.

Как сообщили Report в отделе печати и информации БГУ, решение было принято на прошедшем 21 января заседании Научного совета вуза.

К его исполнению приступят с февраля месяца. Плата за обучение по дополнительным кредитам студентов подгрупп в период нормативного обучения будет производиться за счет внутренних возможностей БГУ.