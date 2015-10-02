​Группа работников образования награждена медалью "Терегги" - СПИСОК

2 октября, 2015 21:00

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников образования медалью "Терегги". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии образования в Азербайджане медалью "Терегги" награждены следующие работники образования: Аббаслы Айбениз Арзуман гызы Аббасов Мурвет Азим оглу Абдуллаев Афреддин Али оглу Абдуллаев Рафиг Иса гызы Аллахвердиева Расмийя Мовла гызы Ашимова Афет Назим гызы Бабаева Ханымгыз Шурийя гызы Бабаева Махбуба Хатам гызы Багманов Тинов Шабан оглу Байрамова Ирада Исмаил гызы Бахлулова Дильбер Вагиф гызы Джамалова Адалят Джамал гызы Дашдамирова Матанет Айдын гызы Алескеров Саттар Сабир оглу Алиев Джаваншир Али оглу Алиев Дадаш Агамешади оглу Алиев Фаиг Ханлар оглу Алиева Гюльзар Алирза гызы Алиева Мадина Ширзад гызы Алиева Вусаля Абазар гызы Амикишиев Видади Али оглу Аскеров Адалят Султан гызы Аскерова Халида Солтан гызы Азизов Идрис Фараджулла оглу Гезалова Наира Орудж гызы Габибов Габиб Иззет оглу Гасанов Али Вели оглу Гасанова Ирада Акбер гызы Гасанова Малахат Нуфу гызы Ханкишиев Абульфат Джалил оглу Халилова Сойлу Нуширеван гызы Исмайлова Зейнаб Ханым Эйбат гызы Керимова Азада Салам гызы Гараева Рейхан Гара гызы Гасымова Фатма Азиз гызы Гасымова Светлана Талыб гызы Гахраманова Афет Гудрет гызы Ганбарова Джамиля Аллахгулу гызы Гулузаде Гюляра Князь гызы Гурбанов Дилавер Искендер оглу Гурбанова Егяна Мухаммедали гызы Манафов Эльчин Таир оглу Мамедов Муса Рагим оглу Мамедова Ягут Паша гызы Мирзоев Мухаммед Ашраф оглу Мирзоева Амаля Сайяд гызы Нариманов Талех Алескер гызы Новрузов Абулгасым Яхья оглу Новрузов Гисмет Аликиши оглу Рагимов Габулла Рахмет оглу Расулова Гюляр Муса гызы Рустамова Тарана Вилаят гызы Салахова Мехрибан Адалят гызы Сеидова Егяна Мираббас гызы Салимова Самая Мамедгасан гызы Самедов Фахреддин Салман оглу Солтанов Шахин Шахалы оглу Сулейманова Севиль Яхья гызы Тихомирова Татьяна Евгеньевна Улфанов Джанполад Асим оглу Зейналова Рагсана Дилан гызы.