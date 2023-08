Группа азербайджанских студентов отправится на обучение в Израиль для развития навыков в области сельского хозяйства.

Как передает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал в Twitter.

"Можете ли вы представить, как этот год [обучения в Израиле] может повлиять на сельскохозяйственный опыт Азербайджана?", - говорится в публикации посла.