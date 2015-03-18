Граждане обратились к председателю ГКПС в связи с платой за обучение

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Председатель Госкомиссии по приему студентов (ГКПС) Малейка Аббасзаде приняла граждан в Гедабеке.

Об этом Report сообщили из ГКПС.

На приеме наряду с жителями Гедабека присутствовали также граждане из Гянджи, Шемкира, Гейгеля, Самуха, Дашкесана, а также разместившиеся в указанных районах беженцы и вынужденные переселенцы.

Они в основном интересовались вопросами, связанными с приемом в магистратуру, переводом из одного вуза в другой, приемом на специальности, требующие определенных способностей, платой за обучение, льготами, предусмотренными для абитуриентов и студентов из приграничных регионов, а также беженцев и вынужденных переселенцев.

Отметим, что М.Аббасзаде приняла не только записавшихся на прием граждан, но и лиц, обратившихся без предварительной записи.