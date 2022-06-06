График экзаменов по приему учителей на работу неверен

Центр человеческих ресурсов Института образования обратился к лицам, которые примут участие в конкурсе по приему учителей на работу.

Центр человеческих ресурсов Института образования обратился к лицам, которые примут участие в конкурсе по приему учителей на работу.

Как передает Report, в обращении говорится, что в соцсетях и СМИ распространены даты проведения тестового экзамена конкурса по трудоустройству учителей, которые соответствуют графику экзаменов за 2019 год и не отражают действительности.

"Даты экзаменов конкурса за этот год будут отправлены на личные страницы кандидатов как минимум за неделю до экзамена", - сообщили в центре.

Отметим, что с 3 июня начался этап приема электронных документов конкурса по набору учителей в государственные общеобразовательные учебные учреждения на 2022-2023 учебный год.