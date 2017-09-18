Говхар Бахшалиева: В прибакинских селах наложен запрет на получение образования девочками

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Сегодня даже в самых отдаленных селах Азербайджана девочки получают образование, оканчивают 11 классов и поступают в вузы. Но в прибакинских селах девочкам ставят запреты".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета заявила член комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Говхар Бахшалиева.

По ее словам, во многих прибакинских селах родители забирают девочек со школы в 14-15 лет и обручают: "Раньше девочек отдавали замуж раньше, сейчас после ужесточения законодательства 2-3 года девушка остается обрученной, после чего играют свадьбу. При вопросе о причинах этого отвечают "если мы отправим девочку в школу, жители села будут нас порицать". Мы должны уничтожить этот стереотип. С этим ни в коем случае нельзя мириться".

"Если мы говорим о будущем поколении с высоким уровнем образования, в первую очередь образование должна получить мать этого поколения. Сегодняшние проблемы, даже проблемы в Нардаране связаны с этими проблемами. Я предлагаю говорить, проводить мероприятия с главами исполнительных органов районов, куда входят эти села, с отделами образования, учителями этих школ. В советское время, если кто-то не ходил в школу, учителя ходили в каждый дом и выясняли причину, относились к этому серьезно. А сегодня отчего-то учителя и школы молчат об этой ситуации. Это явление носит массовый характер. В прибакинских селах распространилось понятие "куда девочки после 8-9 класса, куда образование". Я сторонник проведения каждым из нас основательных работ в этом направлении", - добавила член комитета.