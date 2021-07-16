Готовятся новые проекты в сфере высшего образования

С 2021-2022 учебного года для студентов высших учебных заведений планируется реализация новых проектов в связи с подготовкой специалистов по современным профессиям.

С 2021-2022 учебного года для студентов высших учебных заведений планируется реализация новых проектов в связи с подготовкой специалистов по современным профессиям.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, в настоящее время оцениваются возможности сотрудничества с местными и иностранными компаниями для реализации этих проектов, основанных на партнерстве государственного и частного секторов.

В этом направлении с внедряющей инновационный опыт компанией Code Academy будет налажено сотрудничество по воспитанию специалистов, владеющих современными знаниями в сфере IT.

Следует отметить, что изучение учащимися современных специальностей и профессиональных навыков является одним из основных направлений деятельности.