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Готовятся новые проекты в сфере высшего образования

Готовятся новые проекты в сфере высшего образования С 2021-2022 учебного года для студентов высших учебных заведений планируется реализация новых проектов в связи с подготовкой специалистов по современным профессиям.
Наука и образование
16 июля 2021 г. 11:48
Готовятся новые проекты в сфере высшего образования

С 2021-2022 учебного года для студентов высших учебных заведений планируется реализация новых проектов в связи с подготовкой специалистов по современным профессиям.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, в настоящее время оцениваются возможности сотрудничества с местными и иностранными компаниями для реализации этих проектов, основанных на партнерстве государственного и частного секторов.

В этом направлении с внедряющей инновационный опыт компанией Code Academy будет налажено сотрудничество по воспитанию специалистов, владеющих современными знаниями в сфере IT.

Следует отметить, что изучение учащимися современных специальностей и профессиональных навыков является одним из основных направлений деятельности.

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