Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В институте языкознания им. Насими НАНА готовится "Словарь новых слов азербайджанского языка". Об этом Report сообщил заведующий отделом прикладного языкознания института, редактор словаря Исмаил Мамедли. По словам завотделом, в словарь войдут около 2 тыс. новых слов: "В настоящее время идет процесс фиксирования собранных слов, группирование их и занесение в компьютер. Сюда войдут слова, используемые в различных областях науки и не попавшие доселе ни в один словарь. В словаре будут зафиксированы значение и толкование слов, с какого языка они заимствованы и в каких областях науки используются".

Исмаил Мамедли отметил, что в настоящее время процесс подготовки словаря продолжается: "Мы стараемся, чтобы словарь охватил как можно больше слов. Ожидается, что словарь будет издан до конца этого года".