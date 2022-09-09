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Готовится новая программа для отслеживания родителями посещаемости детей

Готовится новая программа для отслеживания родителями посещаемости детей "Иногда студент не рассказывает о своих академических долгах родителям и возникают проблемы с выдачей кредитов".
Наука и образование
9 сентября 2022 г. 11:52
Готовится новая программа для отслеживания родителями посещаемости детей

"Иногда студент не рассказывает о своих академических долгах родителям и возникают проблемы с выдачей кредитов".

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Фонда образовательных студенческих кредитов Араз Пашаев сказал на семинаре на тему "Диалог медиа и образования".

Он отметил, что для этого готовится специальная программа, посредством которой родители смогут отслеживать посещаемость, показатели своих детей.

А.Пашаев напомнил, что выдача образовательных кредитов студентам-заочникам не предусмотрена: "В будущем этот вопрос может быть пересмотрен".

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