Готовится новая программа для отслеживания родителями посещаемости детей

"Иногда студент не рассказывает о своих академических долгах родителям и возникают проблемы с выдачей кредитов".

"Иногда студент не рассказывает о своих академических долгах родителям и возникают проблемы с выдачей кредитов".

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Фонда образовательных студенческих кредитов Араз Пашаев сказал на семинаре на тему "Диалог медиа и образования".

Он отметил, что для этого готовится специальная программа, посредством которой родители смогут отслеживать посещаемость, показатели своих детей.

А.Пашаев напомнил, что выдача образовательных кредитов студентам-заочникам не предусмотрена: "В будущем этот вопрос может быть пересмотрен".