Директор института: Готовится новое академическое издание научной грамматики азербайджанского языка в 4-х томах - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Интервью Report директора Института языкознания им. Насими Национальной академии наук Азербайджана, академика Мохсуна Нагисойлу.

- Принято решение о подготовке научной грамматики азербайджанского языка. Какие сейчас ведутся работы в связи с этим?

- Академическое издание научной грамматики азербайджанского языка было издано в трех томах в 1978-1980 годах. Книга называется "Современный азербайджанский язык". Сейчас идет работа над этой книгой. Подготавливаемая нами книга будет состоять из 4 томов: Фонетика, Лексика, Морфология и Синтаксис.

Первая книга, состоящая из раздела "Фонетика", уже готова, состоит из 700 страниц. Сейчас приступили к подготовке второго тома. До 2021 года мы планируем полностью издать эти книги.

Все новшества в языке за прошедшие 50 лет найдут отражение в этих книгах. К подготовке этого словаря привлечены не только сотрудники нашего института, но и другие ученые-языковеды.

- Когда завершатся работы по созданию юридического лица публичного права "Мониторинговый центр при Комиссии по государственному языку" согласно указу президента Ильхама Алиева "О мерах по сохранению чистоты азербайджанского языка и дальнейшем совершенствовании использования государственного языка"?

- Институт языкознания представил Кабмину Устав Мониторингового центра из 24 статей. В указе поручено создать центр до конца этого месяца. Остальные работы в полномочиях Кабмина. Мы просто дали предложения. Институт языкознания выполнил возложенные на него работы.

- Каковы будут полномочия Мониторингового центра?

- Полномочия центра будут обширными. Например, будет применяться штраф. Этот вопрос нашел отражение в пункте 7 указа. Также будет осуществляться проверка деятельности структур.

- О деятельности каких структур идет речь?

- Мониторинговый центр при Комиссии по государственному языку будет проверять деятельность Национального совета телерадиовещания, Совета по прессе, Государственного рекламного агентства. Будут мониториться язык реклам, которые разрешит Государственное рекламное агентство, печатные органы, телеканалы и сайты. Допустившие нарушение физические и юридические лица будут штрафоваться.

Планируется проверять язык аннотации лекарственных препаратов. Центр будет осуществлять проверки и в некоторых структурах при ИВ города Баку.

Целью создания Мониторингового центра является не только применение штрафов, с названными структурами также можно заключать договора, представлять предложения.

- Какого Ваше отношение к распространившемуся мнению, что "Толковый словарь лингвистических терминов" является плагиатом?

- У терминологических словарей не бывает автора, бывает составитель. Термины – однозначные слова, их невозможно трактовать иначе. Это мнение, принятое в мировой практике. Составители же собирают слова из предыдущих словарей, систематизируют их, обобщают и вносят новые слова.

В этом подвергнувшемся клевете "Толковом словаре лингвистических терминов" из 7500 слов 4200 новые. Говоря о плагиате, пусть говорят и об этом. Эту книгу составили 5 человек.

- Когда будет издан новый "Орфографический словарь азербайджанского языка?

- Новый "Орфографический словарь азербайджанского языка" уже готов к изданию. Мы ждем утверждения Кабмином проекта "Орфографических правил азербайджанского языка". Словарь будет издан до середины 2019 года. В словаре будет как минимум 115 тысяч слов. Некоторые слова из старого словаря не включены в новый. В этот словарь включено много новых слов.