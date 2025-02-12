Государство будет оплачивать обучение студентов, проживающих на освобожденных территориях

В Азербайджане расширяется список лиц, чье обучение будет оплачиваться за счет средств госбюджета.

В Азербайджане расширяется список лиц, чье обучение будет оплачиваться за счет средств госбюджета.

Как сообщает Report, в связи с этим предложены поправки в законы "Об образовании" и "О профессиональном образовании".

На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по науке и образованию на обсуждение были вынесены поправки в указанные законопроекты.

В перечень лиц, плата за обучение которых оплачивается за счет средств государственного бюджета в период их обучения на платной основе в образовательных учреждениях, предлагается включить также граждан, поселившихся на освобожденных от оккупации территориях и поступивших в государственные, муниципальные и частные профессиональные образовательные учреждения в 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 учебных годах, а также лиц, обучающихся в этих образовательных учреждениях.

Отмечается, что в результате принятия проекта будет сформирован правовой механизм, обеспечивающий финансирование платы за обучение граждан Азербайджана, поселившихся на освобожденных от оккупации территориях, за счет госбюджета.