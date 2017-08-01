ГЭЦ: В этом году, возможно, определенные плановые места останутся свободными

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ "В этом году высшим учебным заведениям выделено 42 806 вакантных мест. Даже, возможно, определенные плановые места останутся свободными".

Как сообщает Report, об этом сообщила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По словам М. Аббасзаде, по сравнению с прошлым годом в этом году количество плановых мест увеличилось на 2%, в I группе этот показатель вырос на 1%, во II группе – 5%, в III группе – осталось неизменным, в IV группе – 3,5%, в V группе – 8%.

Председатель ГЭЦ напомнила, что 10 августа после окончания выбора специальностей начнется распределение посредством специального программного обеспечения: "По набранному баллу и выбору специальностей будут объявлены результаты. Потом будут объявлены свободные места. Это произойдет после 15 августа. Для этого прием документов планируется провести с 15 по 19 августа. После объявления результатов с 20 по 30 августа в высших учебных заведениях будет проведена регистрация. Регистрация первого этапа состоится 15-25 августа".