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Государственные детские сады вновь переданы в ведение Министерства образования

Государственные детские сады вновь переданы в ведение Министерства образования Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о совершенствовании управления государственной системой дошкольного образования.
Наука и образование
20 декабря 2021 г. 14:15
Государственные детские сады вновь переданы в ведение Министерства образования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о совершенствовании управления государственной системой дошкольного образования.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, государственные дошкольные учреждения (за исключением детских домов), подведомственные местным органам исполнительной власти (Бакинская городская исполнительная власть в Баку, Гянджинская городская исполнительная власть в Гяндже), переданы в ведение Министерства образования.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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