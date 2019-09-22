Государственный экзаменационный центр: в рамках IAEA-2019 начались практические тренинги

В рамках 45-й ежегодной конференции по оценке качества образования (IAEA-2019), организованной Государственным экзаменационным центром с 22 по 27 сентября, начались практические тренинги (Pre-Conference Workshop) с участием местных специалистов. Нынешняя конференция посвящена теме «Оценивание и принятие решений: индивидуальные и институциональные пути решения».

Как сообщает Report, один из практических тренингов посвящен теме «Организация тренингов для достижения устойчивого перехода в образовании и оценивании в соответствии с функциональной грамотностью XXI века» в представлении главного консультанта по международным проектам организации оценивания CITO Нидерландов Нико Дитера.

Данный тренинг представляет учебный курс, помогающий учителям средних школ обновить оценивание собственного опыта по преподавательской и функциональной грамотности в контексте сфер образования – чтении, математике и естественных науках. Значение тренинга заключается в приобретении информации о поддержке участников лиц, получающих образование. В данную информацию входят такие вопросы, как участие в оценивании с использованием функциональных контекстов, связанных со сферой\темой собственного опыта, проявлении особого внимания к оцениванию «почему», «когда» и «как» способностей более высокого мышления, занятие контекстуальными упражнениями, состоящими из закрытых и открытых вопросов (к примеру, оценивание функциональной грамотности, связанной с умениями), определенных в рамках исследования международного оценивания PISA для функциональной грамотности.

Учебная программа формирует у участников способности интеграции в преподавание функциональной грамотности, а также такие качества, как умение подготовки упражнений, оценивающих функциональную грамотность. Наряду с этим, прививает умение объяснить пути решения упражнений, оценивающих функциональную грамотность.

Таким образом, на семинаре предоставляется информация о понятии «функциональная грамотность», ее отличительных особенностях, а также исключительности исследования международного оценивания PISA.

Участники привлечены к практической работе в малых группах, что способствует приобретению знаний и опыта с проведением обмена мнениями и опытом на встречах с другими специалистами.

Семинар имеет важное значение для желающих приобрести больше информации о развитии тестовых элементов, оценивающих мыслительные способности в тестах высокого уровня.

Отметим, что Нико Дитерен имеет опыт в работе по подготовке профессиональных тестов в сфере экономики, географии и социальных наук. Он был заведующим отделом выпускных экзаменов средней школы по общественным наукам и искусству. Опытный инструктор учителей и специалистов по всем вопросам, связанным с разработкой и подготовкой тестов и созданию предметов. Специализировался в сфере оценивания функциональной грамотности (математика и естественные науки). Магистр экономики и географии по специальности экономическая география. С 2014 года аккредитован в качестве практика в Европейской ассоциации по оценке качества образования (AEA-E).

Второй практический тренинг на тему «Справедливо ли оценивание» организован на основе опыта департамента оценивания Кембриджского университета. Практический тренинг представлен Исабель Нисбет и Стюартом Д.Шоу. Семинар построен на результатах исследований справедливого оценивания, основанных на важных материалах специалистов из различных источников, предметов, юрисдикций для представления концепций департамента оценивания Кембриджского университета на конкретных примерах и тематических исследованиях. Семинар состоял из четырех частей, разделенных на вступительную и групповые дискуссии.

После концептуального вступления были проанализированы шесть различных вариантов использования «справедливости». Перед лицом или группой был поставлен вопрос справедливости, который был рассмотрен сквозь призму справедливого измерения и оценивания образования. В то же время, справедливость оценивания была рассмотрена в правовом, философском контексте, и как вклад в социальные реформы.

Структура и содержание семинара охватывает широкий спектр интеллектуальных предметов и практик. В результате проведения такой работы со студентами, учителями и специалистами по оцениванию возникает значительный интерес к темам образования, объединяющих различные предметы, а это порождает больше вопросов о социальной справедливости и государственной политике. Семинар является основным ресурсом для аспирантов в сфере измерения и оценивания в образовании, и специалистов-практиков в агентствах по оцениванию.

Исабель Нисбет получила образование по философии в Глазго и Оксфорде, работала в государственных структурах Великобритании. Рассматривала жалобы в сфере медицинского обслуживания как заместитель омбудсмена. Затем была директором Главного медицинского совета. Создала и руководила Советом постдипломного медицинского образования. В 2005 году была директором по регулированию и стандартам Управления программ по специализации и обучению, создала и руководила независимой регулирующей компанией Ofqual по экзаменам и специализации в Англии. В 2011-2014 годах представляла международные экзамены Кембриджа по Юго-Восточной Азии в Сингапуре. В настоящее время осуществляет деятельность в советах директоров в университетах Англии и Уэлса, комитетах по этическим вопросам, цифрам и статистике в правительстве Великобритании. Преподает на факультете педагогики Кембриджского университета. Принимает участие во всех мероприятий и курсах департамента оценивания Кембриджа.

Стюарт Д.Шоу с 2001 года работает в департаменте оценивания Кембриджа. Он имеет передовой опыт в оценивании письменных работ лиц, для которых английский является вторым языком, разработке, подготовке и обработке тестов, применении процедуры оценивания в новых тестовых сценариях, обмене самыми последними новшествами в экзаменационной сфере. Его многочисленные статьи опубликованы в журналах. Является членом Европейской ассоциации по оценке качества образования и Королевского института оценивания образования.

Следующий – третий практический тренинг на тему «Система оценивания организации RCEC по обеспечению качества экзаменов» был представлен директором Центра RCEC Нидерландов (Исследовательский центр по экзаменам и сертификатам) Арнольдом Брауэром. Данная система создает впечатление о стандартах, используемых при создании качественной экзаменационной продукции, критериях по проверке качества существующей экзаменационной продукции, обуславливает необходимость оценивания при выборе качественной экзаменационной продукции, организационных и психометрических аспектах. На семинаре была дана подробная информация о системе RCEC, ее критериях и подвопросах, приведены примеры, разъясняющие функции и методы системы на практике.

На практическом тренинге участники ознакомились с различными аспектами обзорной системы RCEC. В малых группах они оценили качество тестовых материалов на английском языке в реальной экзаменационной продукции. В ходе занятий были розданы шаблоны и инструкции, предложено два упражнения. В первом упражнении внимание участников было привлечено к рассмотрению качества предмета экзаменационной продукции и организационным аспектам. Во втором упражнении было представлено оценивание качества психометрических аспектов экзаменационной продукции. Этот семинар предназначен для желающих приобрести больше информации о создании, рассмотрении и выборе качественной экзаменационной продукции. Участвующие в экспертизе могут воспользоваться проверочной системой RCEC для приведения в соответствие с научно обоснованными стандартами качества RCEC собственных тестов и экзаменов. Эта система также поможет в выборе наилучшей тестовой и экзаменационной продукции каждому пользователю тестами, в том числе учителям, школьникам, организациям коммерческого образования\усовершенствования специальности, экзаменационным комитетам.

Арнольд Брауэр – эксперт по измерению и психологическому тестированию образования. Кроме того, он является приглашенным научным сотрудником отдела исследований и измерений методологии и анализа информации Университета Твенте. Получил степень доктора по STM (системно-направленное управление талантами). Этот метод позволяет координировать талант человека с бизнесом как с психологической, так и управленческой точек зрения.

Отметим, что официальная церемония открытия конференции состоится 23 сентября в 9.00 в отеле Fairmont Baku. Затем конференция продолжит работу по секциям в различных залах отеля. Работа секций разделяется по сессиям. Ежедневно сессии начинаются после выступлений основных докладчиков и продолжаются до 17.30. Сессии охватят такие темы, как принятие решений, высшее образование, системы, стандарты, методы и стратегии оценивания, диагностическое оценивание, психологическое оценивание, оценивание класса, оценивание языка, проверка систем оценивания, реформы оценивания, подготовка и оценивание учителей, тесты в начальном образовании, валидность, гарантия качества тестов и др. 27 сентября после конференции пройдут практические тренинги (Post-Conference Workshops)..

Наряду с зарубежными экспертами на конференции выступят более 20 местных специалистов по оцениванию.

IAEA – глобальный форум для структур, проводящих оценивание в высших учебных заведениях и на рабочих местах. Члены ассоциации – учреждения образования, исследовательские центры и соответствующие государственные структуры, представляющие более 50 стран. Для повышения качества оценивания в образовании и развития международного сотрудничества в этой сфере IAEA ежегодно проводит международные конференции в одной из стран-участниц.

В рамках IAEA-2019 предусмотрено участие свыше 300 представителей из 55 стран, включая Азербайджан.

Напомним, что Государственный экзаменационный центр (бывшая Государственная комиссия по приему студентов) был организатором 33-й Международной конференции на тему «Взаимозависимость национальных систем оценивания и образовательных стандартов», состоявшейся в Баку с 16 по 21 сентября 2007 года, а в 2008 году был избран членом исполнительного комитета IAEA.