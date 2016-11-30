Гости из Индонезии побывали в БВШН

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Делегация руководителей ряда государственных организаций и высших учебных заведений Индонезии во главе с послом Индонезии в Азербайджане Хюснаном Бейем Фанани посетила Бакинскую Высшую школу нефти (БВШН) и встретилась со студентами и преподавателями Высшей школы. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

От имени ректора БВШН Эльмара Гасымова проректор по учебе, науке и международным связям Рамиз Гумбатов приветствовал членов делегации, ставших гостями Азербайджана и Бакинской Высшей школы нефти. Он подробно проинформировал представителей Индонезии об истории создания и становления, организации учебного процесса и широких международных связях БВШН. Рамиз Гумбатов также подчеркнул, что в Высшей школе, созданной по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, за короткое время был реализован призыв главы государства «Превратим капитал нефти в человеческий капитал».

Поблагодарив за теплый прием, посол Республики Индонезия в Азербайджане Хюснан Бей Фанани сообщил, что члены делегации посетили Азербайджан для участия в Фестивале культуры Индонезии в Баку. Подтвердив интерес к налаживанию сотрудничества между двумя странами в сфере науки и образования, посол сказал, что готов оказать необходимую поддержку развитию такого сотрудничества.

Выразив удовлетворение встречей в БВШН, гости отметили, что такие встречи способствуют укреплению двусторонних связей.Были обсуждены перспективы сотрудничества между университетами двух стран и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.