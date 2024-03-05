Госкомитет: В Азербайджане нарушено гендерное равенство в сфере образования

В Азербайджане нарушено гендерное равенство в сфере образования.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова на мероприятии "Гендерное равенство в сфере стандартизации", организованном совместно Азербайджанским институтом стандартизации и Международной организацией по стандартизации (ISO).

По ее словам, в стране сократилось число учителей-мужчин.

"В сфере образования есть гендерное неравенство. Нам необходимо увеличить число учителей-мужчин в школах", - сказала Гахраманова.