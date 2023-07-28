Госагентство: В учебных заведениях, которые будут построены в Карабахе, появятся новые специальности

В учреждениях профессионального образования, которые будут построены в Карабахе, появятся новые специальности.

В учреждениях профессионального образования, которые будут построены в Карабахе, будет доступна подготовка по новым специальностям.

Как передает Report, об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора Государственного агентства по профессиональному образованию, заместитель директора Джейхун Кярямов.

По его словам, в этих профессиональных учебных заведениях будут преподаваться как традиционные, так и новые специальности: "Например, в строящемся в Физули учебном заведении будут специальности по ирригации в сельском хозяйстве, нескольким направлениям, требуемым в аэропортах, а также по подготовке техников по ремонту беспилотников. В то же время планируется создание новых программ в области информационных технологий. Одним словом, за основу будут взяты конкретные экономические требования освобожденных территорий".