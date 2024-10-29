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Госагентство: В 2023-2024 годах построено и введено в эксплуатацию 14 новых детсадов

Госагентство: В 2023-2024 годах построено и введено в эксплуатацию 14 новых детсадов В 2023-2024 годах построено и введено в эксплуатацию 14 детских садов, а также проведен капитальный ремонт 5 дошкольных учреждений.
Наука и образование
29 октября 2024 г. 13:10
Госагентство: В 2023-2024 годах построено и введено в эксплуатацию 14 новых детсадов

В 2023-2024 годах построено и введено в эксплуатацию 14 детских садов, а также проведен капитальный ремонт 5 дошкольных учреждений.

Как сообщает Report, об этом на отчетном брифинге сообщил директор Государственного агентства дошкольного и общего образования Эшги Багиров.

По его словам, в настоящее время дошкольным образованием в стране охвачены 35% детей, это количество планируется довести до 50%.

"Детсады находятся в подчинении Министерства науки и образования уже два года, и за это время реализованы новшества в различных направлениях, в том числе в сфере дошкольного образования. В целях обеспечения доступности и прозрачности ряд процессов электронизирован. Электронные системы не только предоставляют равные возможности для всех, но и минимизируют влияние человеческого фактора в этих процессах, повышая достоверность и точность данных", - добавил Багиров.

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Версия на азербайджанском языке 2023-2024-cü ildə 14 yeni bağça tikilib, 5 bağça əsaslı təmir olunub

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