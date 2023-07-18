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Госагентство: Установление тесного сотрудничества с работодателями - один из наших главных приоритетов

Госагентство: Установление тесного сотрудничества с работодателями - один из наших главных приоритетов ”Установление тесного сотрудничества с работодателями из разных сфер является одним из наших главных приоритетов для обеспечения развития профессионального образования.
Наука и образование
18 июля 2023 г. 10:57
Госагентство: Установление тесного сотрудничества с работодателями - один из наших главных приоритетов

”Установление тесного сотрудничества с работодателями из разных сфер является одним из наших главных приоритетов для обеспечения развития профессионального образования.

Как сообщает Report, об этом заявил временно исполняющий обязанности директора Государственного агентства по профессиональному образованию, заместитель директора Джейхун Кярямов на мероприятии, посвященном итогам ”Программы двойного профессионального образования“, организованной Европейским союзом, Государственным агентством по профессиональному образованию и ПРООН.

По его словам, основной целью данной инициативы было информирование всех заинтересованных сторон о результатах внедрения модели обучения на рабочем месте в прошлом учебном году, а также обсуждение следующих шагов с работодателями и педагогическим персоналом профессиональных учебных заведений: “Профессиональное образование не только учит теоретическим знаниям. Здесь обучение в основном реализуется на практике”.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi: “İşəgötürənlərlə sıx əməkdaşlığın qurulması əsas prioritetlərimiz sırasındadır”

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