Госагентство усилило контроль в учреждениях внешкольного образования

Государственное агентство по дошкольному и общему образованию усилило контрольные меры в учреждениях внешкольного образования.

Как сообщает Report, об этом директор Госагентства Эшги Багиров заявил на брифинге.

По его словам, в результате мониторинга были уволены 5 руководителей учреждений, 59 директорам вынесены предупреждения, выговоры и строгие выговоры.

Багиров сказал, что в учреждениях внешкольного образования мониторинги проводились по четырем основным направлениям.

"Проверена организация учебно-воспитательного процесса, учебно-педагогическая документация, организация работы с кадрами, материально-техническая база и финансово-хозяйственная документация. Процесс охватил 107 учреждений", - отметил глава агентства.