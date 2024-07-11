Госагентство рассмотрело более 43 тыс. обращений за полгода

Государственное агентство по науке и высшему образованию за 6 месяцев этого года в общей сложности рассмотрело 43 553 обращения.

Государственное агентство по науке и высшему образованию за 6 месяцев этого года в общей сложности рассмотрело 43 553 обращения.

Как сообщает Report, об этом заведующий сектором по работе с документами и обращениями Госагентства Пярвиз Алиев сказал во время медиатура в агентство.

"В Центр обработки вызовов поступило 23 803 обращения, в Центр приема граждан - 1 456 обращений. Количество обращений на бумажных носителях и в электронной форме составило 12 398, а количество обращений через приложение WhatsApp и мессенджеры социальных сетей - 5 896".

В рамках медиатура сотрудники Госагентства дали ответы на интересующие участников вопросы о переводе студентов, организации высшего образования по кредитной системе, средних специальных учебных заведениях и др.