Госагентство: Распространение респираторного вируса не повлияло на посещаемость в школах и детсадах

Распространение респираторного вируса не повлияло на посещаемость в школах и дошкольных учебных заведениях Азербайджана.

Распространение респираторного вируса не повлияло на посещаемость в школах и дошкольных учебных заведениях Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

"Негативной динамики в посещаемости в учебных заведениях не наблюдается. Учебно-образовательный процесс продолжается непрерывно", - отметили в Госагентстве.

Отметим, что осенне-зимний сезон сопровождается распространением острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). В целях усиления профилактических и противоэпидемических мер против гриппа и ОРВИ Минздрав завез в страну полностью безопасные и качественные вакцины производства компании Abbott. Вакцинация началась 10 сентября прошлого года. Министерство рекомендует находящимся в группе риска гражданам пройти вакцинацию.