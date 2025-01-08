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Госагентство: Распространение респираторного вируса не повлияло на посещаемость в школах и детсадах

Госагентство: Распространение респираторного вируса не повлияло на посещаемость в школах и детсадах Распространение респираторного вируса не повлияло на посещаемость в школах и дошкольных учебных заведениях Азербайджана.
Наука и образование
8 января 2025 г. 13:08
Госагентство: Распространение респираторного вируса не повлияло на посещаемость в школах и детсадах

Распространение респираторного вируса не повлияло на посещаемость в школах и дошкольных учебных заведениях Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

"Негативной динамики в посещаемости в учебных заведениях не наблюдается. Учебно-образовательный процесс продолжается непрерывно", - отметили в Госагентстве.

Отметим, что осенне-зимний сезон сопровождается распространением острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). В целях усиления профилактических и противоэпидемических мер против гриппа и ОРВИ Минздрав завез в страну полностью безопасные и качественные вакцины производства компании Abbott. Вакцинация началась 10 сентября прошлого года. Министерство рекомендует находящимся в группе риска гражданам пройти вакцинацию.

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Версия на азербайджанском языке Yeni yayılan respirator virusla bağlı Azərbaycanın təhsil müəssisələrində davamiyyət normaldır - RƏSMİ

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