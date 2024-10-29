Госагентство провело проверки в 345 объектах образования

12:34

Государственное агентство по дошкольному и общему образованию за двухлетний период деятельности провело проверки в 345 общеобразовательных учреждениях, действующих на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом директор Госагентства Эшги Багиров заявил на брифинге.

По его словам, на основании этих проверок были уволены 213 человек, а 195 человек получили выговоры, предупреждения и строгие выговоры.

Отметим, что Госагентство было создано согласно на основании указу президента Азербайджана Ильхама Алиева «О некоторых мерах, связанных с усовершенствованием управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике» от 28 июля 2022 года.