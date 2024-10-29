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Госагентство провело проверки в 345 объектах образования

Госагентство провело проверки в 345 объектах образования  12:34
Наука и образование
29 октября 2024 г. 12:53
Госагентство провело проверки в 345 объектах образования

Государственное агентство по дошкольному и общему образованию за двухлетний период деятельности провело проверки в 345 общеобразовательных учреждениях, действующих на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом директор Госагентства Эшги Багиров заявил на брифинге.

По его словам, на основании этих проверок были уволены 213 человек, а 195 человек получили выговоры, предупреждения и строгие выговоры.

Отметим, что Госагентство было создано согласно на основании указу президента Азербайджана Ильхама Алиева «О некоторых мерах, связанных с усовершенствованием управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике» от 28 июля 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Bu günədək 345 ümumi təhsil müəssisəsində yoxlama aparılıb

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