Госагентство проведет мониторинг качества в 100 детских садах в этом году

Государственное агентство дошкольного и общего образования проведет мониторинг качества в 100 детских садах в этом году.

Государственное агентство дошкольного и общего образования проведет мониторинг качества в 100 детских садах в этом году.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге заместитель директора Госагентства Орхан Аббасов.

По его словам, в прошлом году в 50 детских садах был проведен мониторинг качества на основе инструментов, разработанных в соответствии с международными стандартами: "В настоящее время проводится работа в области создания системы качества в этих детских садах, организуются семинары для руководителей образовательных учреждений. В этом году проверка будет проведена еще в 100 детских садах".