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Госагентство проведет мониторинг качества в 100 детских садах в этом году

Госагентство проведет мониторинг качества в 100 детских садах в этом году Государственное агентство дошкольного и общего образования проведет мониторинг качества в 100 детских садах в этом году.
Наука и образование
9 июля 2024 г. 12:20
Госагентство проведет мониторинг качества в 100 детских садах в этом году

Государственное агентство дошкольного и общего образования проведет мониторинг качества в 100 детских садах в этом году.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге заместитель директора Госагентства Орхан Аббасов.

По его словам, в прошлом году в 50 детских садах был проведен мониторинг качества на основе инструментов, разработанных в соответствии с международными стандартами: "В настоящее время проводится работа в области создания системы качества в этих детских садах, организуются семинары для руководителей образовательных учреждений. В этом году проверка будет проведена еще в 100 детских садах".

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Версия на азербайджанском языке Bu il 100 bağçada keyfiyyət monitorinqinin aparılması nəzərdə tutulur

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