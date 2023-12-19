Госагентство прокомментировало информацию о запрете на использование мобильных телефонов в школах

Информация о запрете использования учениками мобильных телефонов в общеобразовательных учреждениях Азербайджана не соответствует действительности.

Информация о запрете использования учениками мобильных телефонов в общеобразовательных учреждениях Азербайджана не соответствует действительности.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общеобразовательному образованию при Министерстве науки и образования Азербайджана.

"Начиная со второго полугодия прошлого учебного года в 300 школах были внедрены "Правила поведения учащихся в общеобразовательных учреждениях". Согласно этим правилам, ученик не должен приносить в школу смарт-часы и телефоны, а также другие электронные устройства и использовать их во время занятий. Если ученик пользуется телефоном из соображений безопасности, то перед началом занятий телефон отбирается у ученика и возвращается ему после завершения уроков. Данное правило, как пилотный проект, действует только в 300 школах", - отметили в Госагентстве.