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Госагентство прокомментировало информацию о запрете на использование мобильных телефонов в школах

Госагентство прокомментировало информацию о запрете на использование мобильных телефонов в школах Информация о запрете использования учениками мобильных телефонов в общеобразовательных учреждениях Азербайджана не соответствует действительности.
Наука и образование
19 декабря 2023 г. 19:26
Госагентство прокомментировало информацию о запрете на использование мобильных телефонов в школах

Информация о запрете использования учениками мобильных телефонов в общеобразовательных учреждениях Азербайджана не соответствует действительности.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общеобразовательному образованию при Министерстве науки и образования Азербайджана.

"Начиная со второго полугодия прошлого учебного года в 300 школах были внедрены "Правила поведения учащихся в общеобразовательных учреждениях". Согласно этим правилам, ученик не должен приносить в школу смарт-часы и телефоны, а также другие электронные устройства и использовать их во время занятий. Если ученик пользуется телефоном из соображений безопасности, то перед началом занятий телефон отбирается у ученика и возвращается ему после завершения уроков. Данное правило, как пилотный проект, действует только в 300 школах", - отметили в Госагентстве.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik məktəblərə telefon aparılmasına qadağa qoyulması barədə məlumatlara aydınlıq gətirib

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