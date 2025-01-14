Госагентство: Почти в 50% учреждений профобразования проживают семьи вынужденных переселенцев

Сегодня в Азербайджане почти в 50% учреждений профессионального образования проживают семьи вынужденных переселенцев.

Сегодня в Азербайджане почти в 50% учреждений профессионального образования проживают семьи вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Карамов на мероприятии "Роль государственно-частного партнерства в подготовке кадров в строительной сфере".

По его словам, в настоящее время в Губе, Гахе, Товузе и других регионах ведется проектирование и строительство новых учреждений профессионального образования.

"Во время Первой Карабахской войны азербайджанские вынужденные переселенцы поселились в зданиях ряда учебных заведений. После победы в 2020 году, по мере возвращения этих граждан на родные земли, создается современная инфраструктура для новых учебных заведений и продолжается улучшение условий их обучения. В последние годы в Баку, Гяндже, Барде, Габале, Исмаиллы, Джалилабаде и Лянкяране также были построены новые учреждения профессионального образования", - сказал он.