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Госагентство: Почти в 50% учреждений профобразования проживают семьи вынужденных переселенцев

Госагентство: Почти в 50% учреждений профобразования проживают семьи вынужденных переселенцев Сегодня в Азербайджане почти в 50% учреждений профессионального образования проживают семьи вынужденных переселенцев.
Наука и образование
14 января 2025 г. 11:29
Госагентство: Почти в 50% учреждений профобразования проживают семьи вынужденных переселенцев

Сегодня в Азербайджане почти в 50% учреждений профессионального образования проживают семьи вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Карамов на мероприятии "Роль государственно-частного партнерства в подготовке кадров в строительной сфере".

По его словам, в настоящее время в Губе, Гахе, Товузе и других регионах ведется проектирование и строительство новых учреждений профессионального образования.

"Во время Первой Карабахской войны азербайджанские вынужденные переселенцы поселились в зданиях ряда учебных заведений. После победы в 2020 году, по мере возвращения этих граждан на родные земли, создается современная инфраструктура для новых учебных заведений и продолжается улучшение условий их обучения. В последние годы в Баку, Гяндже, Барде, Габале, Исмаиллы, Джалилабаде и Лянкяране также были построены новые учреждения профессионального образования", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi: Təxminən 50 faizə yaxın peşə təhsili müəssisəsində məcburi köçkün ailələri yaşayır

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