Госагентство: Почти 6 тыс. учителей участвовали в тестировании на сертификацию

Сегодня завершился четвертый день этапа тестирования в рамках сертификации школьных учителей в Азербайджане.

Сегодня завершился четвертый день этапа тестирования в рамках сертификации школьных учителей в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом проинформировали в Агентстве по дошкольному и общему образованию.

В тестовом экзамене, который проводился в 39 центрах в 18 городах страны, приняли участие 5 945 учителей.