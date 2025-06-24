Госагентство: Почти 6 тыс. учителей участвовали в тестировании на сертификацию

Сегодня завершился четвертый день этапа тестирования в рамках сертификации школьных учителей в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом проинформировали в Агентстве по дошкольному и общему образованию.
В тестовом экзамене, который проводился в 39 центрах в 18 городах страны, приняли участие 5 945 учителей.
В агентстве уточнили, что подача апелляций по итогам сегодняшнего экзамена начнется 25 июня с 12:00. Учителя, имеющие замечания по процессу, смогут направить свои обращения через раздел "Сертификация" на портале