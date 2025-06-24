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Госагентство: Почти 6 тыс. учителей участвовали в тестировании на сертификацию

Госагентство: Почти 6 тыс. учителей участвовали в тестировании на сертификацию Сегодня завершился четвертый день этапа тестирования в рамках сертификации школьных учителей в Азербайджане.
Наука и образование
24 июня 2025 г. 20:31
Госагентство: Почти 6 тыс. учителей участвовали в тестировании на сертификацию

Сегодня завершился четвертый день этапа тестирования в рамках сертификации школьных учителей в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом проинформировали в Агентстве по дошкольному и общему образованию.

В тестовом экзамене, который проводился в 39 центрах в 18 городах страны, приняли участие 5 945 учителей.

В агентстве уточнили, что подача апелляций по итогам сегодняшнего экзамена начнется 25 июня с 12:00. Учителя, имеющие замечания по процессу, смогут направить свои обращения через раздел "Сертификация" на портале portal.edu.az.

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Версия на азербайджанском языке Bugünkü sertifikasiya imtahanlarında 5 945 müəllim iştirak edib

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