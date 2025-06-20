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Госагентство обратилось к недовольным сертификацией учителям

Госагентство обратилось к недовольным сертификацией учителям В стартовавшем 18 июня сертификационном экзамене приняли участие 8 149 педагогов.
Наука и образование
20 июня 2025 г. 16:45
Госагентство обратилось к недовольным сертификацией учителям

В стартовавшем 18 июня сертификационном экзамене приняли участие 8 149 педагогов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель заведующего отделом организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли.

Он отметил, что явка составила 95%.

"Прием апелляционных обращений начинается на следующий день после экзаменов. Недовольные процессом могут обратиться через раздел "Сертификация" на платформе portal.edu.az", - отметил он.

Исмаилбейли добавил, что некоторые учителя в соцсетях также выражали недовольство экзаменом. Он добавил, что имеющим претензии необходимо воспользоваться этапом апелляции.

Заместитель завотделом подчеркнул, что целью апелляции является рассмотрение обращений участников, а также обеспечение прозрачности и объективности.

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Версия на азербайджанском языке MÜTDA sertifikasiyadan narazılıq edən müəllimlərə müraciət edib

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