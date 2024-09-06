Госагентство обратилось к родителям школьников в связи с выдачей учебников

15:01

Государственное агентство по дошкольному и общему образованию обратилось к родителям с рекомендацией по получению учебников к началу нового учебного года.

Как сообщает Report, в обращении агентства говорится:

"До начала учебного года осталось немного времени. Местным органам управления образованием даны указания по распределению учебников в образовательные учреждения. Просим родителей обратиться в учебные заведения, где учатся их дети, до начала учебного года и получить учебники у ответственных лиц. Своевременное получение учебников важно для эффективного и непрерывного обучения. Дополнительную информацию родители могут узнать в образовательных учреждениях".