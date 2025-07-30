Госагентство о ключевой роли своевременного начала школьного образования в развитии ребенка

Госагентство о ключевой роли своевременного начала школьного образования в развитии ребенка

Поздняя отправка детей в школу ограничивает реализацию их конституционного права на образование.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника отдела организации общего образования Госагентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли во время специального брифинга для СМИ.

Он подчеркнул, что согласно действующему законодательству Азербайджана, начальное образование доступно с 6-летнего возраста. Однако некоторые родители по различным причинам откладывают поступление детей в школу, что впоследствии создает серьезные проблемы.

"Когда ребенок поступает в школу в возрасте 8 лет и старше, он уже не может быть включен в общий образовательный процесс со сверстниками. Такие дети вынуждены обучаться индивидуально, что значительно ограничивает их социализацию и лишает многих преимуществ полноценной школьной среды", — пояснил Исмаилбейли.

По словам представителя агентства, индивидуальное обучение проводится всего 4 дня в неделю и охватывает начальный и общий средний уровни образования. Такая форма обучения применяется для детей в возрасте от 9 до 15 лет. При этом ученики, завершившие VIII класс, могут получить аттестат через систему экстерната.

Нурлан Исмаилбейли особо отметил, что своевременное начало школьного образования играет ключевую роль в полноценном интеллектуальном, социальном и эмоциональном развитии ребенка.