Госагентство назвало ложной информацию о массовом увольнении работников образовательных управлений

Государственное агентство дошкольного и общего образования Азербайджана опровергло распространенную в СМИ информацию об увольнении и сокращении большого числа сотрудников образовательных управлений.

Государственное агентство дошкольного и общего образования Азербайджана опровергло распространенную в СМИ информацию об увольнении и сокращении большого числа сотрудников образовательных управлений.

Как сообщает Report , об этом говорится в публикации на странице госагентства в соцсети.

"Распространенная в СМИ информация об увольнении и сокращении большого числа образовательных управлений не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что методисты, работавшие в методических кабинетах в прежней структуре, продолжают свою деятельность в подведомственных учреждениях: "Процесс трудоустройства сотрудников продолжается и в настоящее время".

В госагентстве отметили, что в текущем году планируется осуществить процесс отбора, обучения и привлечения новых методистов к методической службе: "В течение 2025 года планируется привлечь более 500 методистов в новую формируемую методическую службу".

"Об этом общественности будет предоставлена обширная информация", – говорится в публикации.