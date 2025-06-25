Госагентство: На экзаменах по сертификации учителей зафиксировано незначительное число негативных случаев

На экзаменах по сертификации учителей, которые проходили 18 - 25 июня, было зафиксировано незначительное число негативных случаев.

На экзаменах по сертификации учителей, которые проходили 18 - 25 июня, было зафиксировано незначительное число негативных случаев.

Об этом Report сообщила руководитель Сектора по связям с общественностью Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Зенфира Севдималы.

По ее словам, в экзаменах, которые были организованы в 18 городах и районах республики, в общей сложности приняли участие 22 383 преподавателя.

"Поздравляем учителей, успешно прошедших процесс сертификации, с благодарностью высоко оцениваем их знания, ответственность, труд и настойчивость, и желаем каждому успехов в будущей трудовой деятельности - на пути обучения и преподавания. Хотя в преддверии экзаменов до сведения учителей были доведены правила, проведены многочисленные встречи и сделаны определенные предупреждения, к сожалению, были зафиксированы и некоторые негативные случаи. Так, предусматривается аннулировать результаты семи преподавателей из-за нарушения правил экзамена, включая использование телефона во время экзамена, фотографирование экзаменационных вопросов и т.д.", - отметила З.Севдималы.