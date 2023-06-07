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Госагентство: Есть необходимость в кадрах с навыками технических профессий

Госагентство: Есть необходимость в кадрах с навыками технических профессий "Сегодня на рынке труда есть необходимость в кадрах с навыками в области технических профессий".
Наука и образование
7 июня 2023 г. 13:05
Госагентство: Есть необходимость в кадрах с навыками технических профессий

"Сегодня на рынке труда есть необходимость в кадрах с навыками в области технических профессий".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора, временно исполняющий обязанности директора Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.

Он отметил, что в стране существует конкретная стратегия по развитию профессионального образования.

Дж.Керемов отметил, что в сфере профобразования определены цели в связи программой "Великого возвращения" и в этом направлении продолжаются соответствующие работы.

Ссылаясь на статистку последних пяти лет, замдиректора сказал, что в 2018 году в профессиональные учебные заведения набор составлял 13 400 студентов, а сейчас этот показатель превышает 19 тысяч.

Руководитель Госагентства подчеркнул, что поставлена задача до 2026 года увеличить набор до 28 тыс. студентов.

По его словам, в настоящее время в сфере профобразования обучаются 25 тыс. человек.

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