Госагентство: Большинство письменных обращений связано с прекращением деятельности АМУ

В Государственное агентство по науке и высшему образованию за последние полгода поступило свыше 6 тыс. письменных обращений, подавляющее большинство которых связано с прекращением деятельности Азербайджанского международного университета.

В Государственное агентство по науке и высшему образованию за последние полгода поступило свыше 6 тыс. письменных обращений, подавляющее большинство которых связано с прекращением деятельности Азербайджанского международного университета (АМУ).

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела по работе с высшими и средними специальными учебными заведениями агентства Самир Гамидов во время медиатура для журналистов.

"Что касается обращений по другим вузам и колледжам, большинство студентов испытывают трудности с оплатой обучения. Некоторые из них не знают о Фонде образовательных студенческих кредитов. Есть также студенты, которые не знают, что входят в льготную категорию", - сказал он.

По словам Гамидова, за отчетный период в том числе поступили множество обращений касательно переводов и восстановления.