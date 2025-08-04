Госагентство выявило нарушения в работе 613 руководителей образовательных учреждений

15:34 В январе - июле 2025 года был проведен мониторинг по различным направлениям в 1 137 образовательных учреждениях.

Госагентство по дошкольному и общему образованию провело мониторинги в 1 137 образовательных учреждениях с января по июль текущего года.

Как сообщили Report в госагентстве, результаты мониторинга выявили ряд нарушений, повлекших за собой дисциплинарные меры.

Так, 383 руководителя общеобразовательных школ подверглись дисциплинарным взысканиям, а 21 директор был уволен с занимаемой должности.

Различные дисциплинарные взыскания получили и 189 руководителей детских садов и других дошкольных учреждений. Трое директоров дошкольных образовательных организаций лишились своих постов — с ними были расторгнуты трудовые договоры.

Мониторинги охватили в том числе внешкольные образовательные учреждения. По результатам проверок 20 руководителей получили дисциплинарные взыскания различной степени строгости: от предупреждений до строгих выговоров с последним предупреждением.