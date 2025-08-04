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Госагентство выявило нарушения в работе 613 руководителей образовательных учреждений

Госагентство выявило нарушения в работе 613 руководителей образовательных учреждений 15:34 В январе - июле 2025 года был проведен мониторинг по различным направлениям в 1 137 образовательных учреждениях.
Наука и образование
4 августа 2025 г. 15:59
Госагентство выявило нарушения в работе 613 руководителей образовательных учреждений

Госагентство по дошкольному и общему образованию провело мониторинги в 1 137 образовательных учреждениях с января по июль текущего года.

Как сообщили Report в госагентстве, результаты мониторинга выявили ряд нарушений, повлекших за собой дисциплинарные меры.

Так, 383 руководителя общеобразовательных школ подверглись дисциплинарным взысканиям, а 21 директор был уволен с занимаемой должности.

Различные дисциплинарные взыскания получили и 189 руководителей детских садов и других дошкольных учреждений. Трое директоров дошкольных образовательных организаций лишились своих постов — с ними были расторгнуты трудовые договоры.

Мониторинги охватили в том числе внешкольные образовательные учреждения. По результатам проверок 20 руководителей получили дисциплинарные взыскания различной степени строгости: от предупреждений до строгих выговоров с последним предупреждением.

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Версия на азербайджанском языке MÜTDA: Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində 20 rəhbərə intizam tənbeh verilib

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