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"Горячая линия" Института языкознания продолжит работу с завтрашнего дня

"Горячая линия" Института языкознания продолжит работу с завтрашнего дня Институт языкознания имени Насими НАНА внес ясность в вопрос, связанный с "горячей линией".
Наука и образование
27 января 2021 г. 20:34
Горячая линия Института языкознания продолжит работу с завтрашнего дня

Институт языкознания имени Насими НАНА внес ясность в вопрос, связанный с "горячей линией".

Как сообщили Report в институте, двое сотрудников "горячей линии" уволились по собственному желанию.

"Они приступили к работе в Центре мониторинга при новосозданной Государственной комиссии по языку. По этой причине, а также в связи с пандемией, деятельность "горячей линии" временно была приостановлена с конца прошлого года. Также из-за нехватки помещений в институте помещение "горячей линии" временно было передано Совету обороны", - отметили в структуре.

В сообщении подчеркнуто, что оборудование "горячей линии" находится в отделе мониторинга, и с завтрашнего дня "горячая линия" продолжит свою работу.

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