Горсовет Тбилиси наградил главу местного отделения Союза писателей Азербайджана

Городской совет (Сакребуло) грузинской столицы Тбилиси наградил руководителя грузинского отделения Союза писателей Азербайджана, общественного деятеля, писателя Рафига Гумбата.

Городской совет (Сакребуло) грузинской столицы Тбилиси наградил руководителя грузинского отделения Союза писателей Азербайджана, общественного деятеля, писателя Рафига Гумбата.

Как сообщает местное бюро Report , в мероприятии, проведенном по инициативе Комиссии по образованию и культуре и Департамента государственного языка Сакребуло по случаю Международного дня родного языка, приняли участие представители интеллигенции, этнических меньшинств, деятели науки, культуры, общественные активисты.

В рамках мероприятия в тбилисском горсовете были награждены также 15 ученых и деятелей искусства.

Отметим, что с 1999 года решением ЮНЕСКО 21 февраля отмечается в качестве Международного дня родного языка. Целью учреждения этого дня является содействие сохранению, развитию и демонстрации языкового и культурного разнообразия.