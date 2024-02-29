Горсовет Тбилиси наградил главу местного отделения Союза писателей Азербайджана

Городской совет (Сакребуло) грузинской столицы Тбилиси наградил руководителя грузинского отделения Союза писателей Азербайджана, общественного деятеля, писателя Рафига Гумбата.
Как сообщает местное бюро
В рамках мероприятия в тбилисском горсовете были награждены также 15 ученых и деятелей искусства.
Отметим, что с 1999 года решением ЮНЕСКО 21 февраля отмечается в качестве Международного дня родного языка. Целью учреждения этого дня является содействие сохранению, развитию и демонстрации языкового и культурного разнообразия.