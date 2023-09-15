О нас

Глава УОГБ: Радует, что на освобожденных территориях Азербайджана звучит первый звонок

Глава УОГБ: Радует, что на освобожденных территориях Азербайджана звучит первый звонок Радует, что в школах на освобожденных территориях Азербайджана звучит первый звонок и раздается детский смех.
Наука и образование
15 сентября 2023 г. 08:31
Глава УОГБ: Радует, что на освобожденных территориях Азербайджана звучит первый звонок

Радует, что в школах на освобожденных территориях Азербайджана звучит первый звонок и раздается детский смех.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая Управлением образования города Баку (УОГБ) Мехрибан Велиева на мероприятии в школе № 247 по случаю начала нового учебного года.

"Сегодня праздничная атмосфера царит во всех учебных заведениях. Поздравляю всех учащихся, особенно первоклассников, с Днем знаний. Мы очень рады, но и гордимся тем, что на наших освобожденных от оккупации территориях звучит первый звонок", - отметила М.Велиева.

По ее словам, основной целью, поставленной перед образовательными учреждениями, является дальнейшее повышение уровня преподавания азербайджанского языка как государственного.

"Есть ряд проектов, которые мы намерены реализовать. Наша главная цель - повышение качества образования обучения", - добавила глава УОГБ.

Отметим, что первый звонок в новом учебном прозвенел в школах на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в средней школе села Агалы Зангиланского района, средней школе села Талыш Тертерского района, Физулинской городской средней школе № 1 и Лачынской городской средней школе № 2.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BŞTİ-nin müdiri: "Çox sevindiricidir ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda zəng sədaları səslənir"

Самое читаемое

Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
8 сентября 2023 г. 11:28
МИД: Т.н. выборы в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
МИД: Т.н. "выборы" в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
9 сентября 2023 г. 14:21
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
11 сентября 2023 г. 00:39
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi