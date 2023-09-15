Глава УОГБ: Радует, что на освобожденных территориях Азербайджана звучит первый звонок

Радует, что в школах на освобожденных территориях Азербайджана звучит первый звонок и раздается детский смех.

Радует, что в школах на освобожденных территориях Азербайджана звучит первый звонок и раздается детский смех.

Как сообщает Report , об этом заявила заведующая Управлением образования города Баку (УОГБ) Мехрибан Велиева на мероприятии в школе № 247 по случаю начала нового учебного года.

"Сегодня праздничная атмосфера царит во всех учебных заведениях. Поздравляю всех учащихся, особенно первоклассников, с Днем знаний. Мы очень рады, но и гордимся тем, что на наших освобожденных от оккупации территориях звучит первый звонок", - отметила М.Велиева.

По ее словам, основной целью, поставленной перед образовательными учреждениями, является дальнейшее повышение уровня преподавания азербайджанского языка как государственного.

"Есть ряд проектов, которые мы намерены реализовать. Наша главная цель - повышение качества образования обучения", - добавила глава УОГБ.

Отметим, что первый звонок в новом учебном прозвенел в школах на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в средней школе села Агалы Зангиланского района, средней школе села Талыш Тертерского района, Физулинской городской средней школе № 1 и Лачынской городской средней школе № 2.