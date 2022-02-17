Глава рабочей группы: Повторное участие победителей "Yüksəliş" в конкурсе запрещено

В этом году в конкурсе "Yüksəliş" ("Восхождение") не могут принять участие эксперты и победители прошлого года. В этом году в тестовых экзаменах будут некоторые нововведения. ИТ-знания кандидатов также будут проверяться

В этом году в конкурсе "Yüksəliş" ("Восхождение") не могут принять участие эксперты и победители прошлого года. В этом году в тестовых экзаменах будут некоторые нововведения. ИТ-знания кандидатов также будут проверяться

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил глава рабочей группы конкурса "Yüksəliş" Фархад Гаджиев.

По его словам, также будут изменения в содержании вопросов: "Если предыдущая база вопросов была связана исключительно со страной, то на этот раз также включены вопросы о происходящем в мире. Кандидатам будет предоставлено время в зависимости от формата вопроса. Также будут проведены пробные экзамены в формате реального экзамена. С момента регистрации, начавшейся в 10 часов утра, уже зарегистрировано более 500 кандидатов".

Руководитель рабочей группы добавил, что о результатах программы менторства предыдущего конкурса общественность будет проинформирована в июне.