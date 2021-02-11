Глава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления

В школах Баку и Гянджи состоялись награждения команд-победителей "Зимнего онлайн-квеста" по программированию и математике

В школах Баку и Гянджи состоялись награждения команд-победителей "Зимнего онлайн-квеста" по программированию и математике в рамках проекта "Цифровые навыки" Министерства образования и международной школы "Алгоритмика".

Как сообщает Report, выступая на награждениях победителей, руководитель проекта "Цифровые навыки" Нилюфер Рагимова рассказала о том, как проходил конкурс: "Целью конкурса было разнообразить досуг учеников в условиях карантина, практикуя при этом полученные в рамках проекта коммуникационные навыки, умение работать в команде, а также навыки по программированию. Для того, чтобы охватит больше учеников мы решили сделать конкурс доступным для всех учащихся общеобразовательных учреждений Азербайджана в возрасте от 8 до 15 лет".

Далее Н.Рагимова подробно рассказала о проекте "Цифровые навыки" отметив, что цель проекта - научить учеников основным навыкам XXI века, которые будут полезны им в будущем: "Как отмечено в документе "Национальные приоритеты развития: Азербайджан 2030", подписанном Президентом Ильхамом Алиевым, среди приоритетов особая роль отводится активной, креативной и инновационной молодежи, открытой к новшествам и изменениям. Вместе с технологиями, которые меняются со стремительной скоростью, трансформируется и рынок труда, поэтому уже с раннего возраста нужно подстраиваться под этот темп прилучая необходимые знания и компетенции. На сегодняшний день любая профессия требует, как минимум элементарных компьютерных знаний, креативности, логического мышления, а в идеале непрерывного обучения. Поэтому мы стараемся научить учеников уже со школьной скамьи алгоритмическому и логическому мышлению, навыкам разработки проектов и основам программирования. Ведь именно от вас зависит повышения качества жизни населения в будущем".

Также она отметила, что в настоящее время в проекте "Цифровые навыки" принимает участие около 120 тысяч учащихся из 222 школ Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Билясувара, Шамахи, Лянкярана, Ширвана и Шеки. Благодаря успешности и важности проекта, на следующий учебный год планируется его расширение.

В конкурсе, в котором зарегистрировалось около 18 000 учеников со всего Азербайджана, победило 3 команды: "6ч", школа № 18 г. Баку, команда "Nizami", школа № 4 г. Гянджа, и лицей Анадолу, г. Баку и команда "Хакер" лицей "Tərəqqi" г. Баку.

Ученики с интересом отнеслись к данной инициативе и с большим энтузиазмом принимали участие в квесте. Как отметили ученики команд-победителей им очень понравился конкурс. По их словам, некоторые задания были легкие, некоторые сложнее, однако благодаря командной работе им удалось победить: "Если у кого-то что-то не получалось, мы всей командой помогали ему используя логику и навыки программирования, которые мы изучаем на уроке Информатики в рамках проекта "Цифровые навыки". Также нам понравилась анимация квеста и то, что нам необходимо было использовать воображение и размышлять для решения задач".

Комментируя итоги конкурса, учительница Информатики 18 школы Натаван Салманова заявила, что ученикам удалось победить потому, что они работали сообща – это один из принципов, чему мы учим наших учеников в рамках проекта "Цифровые навыки": "Я работаю в школе уже 14 лет и считаю, что данный проект является очень важным для развития базовых навыков учеников, особенно в современном мире. Основной положительной чертой проекта является то, что ученики постоянно тренируют на практике полученные во время урока знания".