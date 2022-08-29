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Глава NASA считает, что люди будут жить и учиться на Луне

Глава NASA считает, что люди будут жить и учиться на Луне Возвращение людей на Луну будет кардинально различаться с тем, что было более полувека назад, на этот раз человек будет находиться на поверхности земного спутника продолжительное время, жить и учиться там.
Наука и образование
29 августа 2022 г. 03:41
Глава NASA считает, что люди будут жить и учиться на Луне

Возвращение людей на Луну будет кардинально различаться с тем, что было более полувека назад, на этот раз человек будет находиться на поверхности земного спутника продолжительное время, жить и учиться там.

Как передает Report, об этом в интервью телекомпании NBC заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

"Нам необходимо быть на Луне намного дольше, чем это было раньше, когда мы высаживались и оставались там на пару дней. Мы собираемся там жить, учиться, разрабатывать новые технологии", - сказал он.

При этом, считает глава NASA, в обозримом будущем человечество не будет масштабно заселять Луну, пребывание людей там необходимо для наработки опыта выживания в космосе. "Все это необходимо для изучения того, в каких других мирах мы сможем жить", - отметил Нельсон.

В NASA весной 2019 года объявили, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту, что запланировано на 2023 год. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.

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Версия на азербайджанском языке NASA rəhbəri: “Yer sakinləri Aya yaşamaq və təhsil almaq üçün gedəcək”

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