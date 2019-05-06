Акиф Ализаде: Система управления НАНА будет усовершенствована

"У Азербайджана уже есть все условия для того, чтобы стать научным центром региона. Сейчас Национальная Академия Наук Азербайджана (НАНА) проводит коренные реформы в этом направлении".
Как сообщает Report, об этом президент НАНА, академик Акиф Ализаде написал в своей статье, опубликованной в газете "Азербайджан".
Он отметил, что на основе конкретной программы в НАНА предусмотрены совершенствование системы управления и организации, осуществление конкретных мер, направленных на повышение эффективности работы научных учреждений.
А.Ализаде отметил, что стратегической целью этих реформ является сохранение существующего научно-технического потенциала и его направление на укрепление национальной государственности, рост международного авторитета.
Samirə AbdullayevaАвтор новости