Акиф Ализаде: Система управления НАНА будет усовершенствована

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"У Азербайджана уже есть все условия для того, чтобы стать научным центром региона. Сейчас Национальная Академия Наук Азербайджана (НАНА) проводит коренные реформы в этом направлении".

Как сообщает Report, об этом президент НАНА, академик Акиф Ализаде написал в своей статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

Он отметил, что на основе конкретной программы в НАНА предусмотрены совершенствование системы управления и организации, осуществление конкретных мер, направленных на повышение эффективности работы научных учреждений.

А.Ализаде отметил, что стратегической целью этих реформ является сохранение существующего научно-технического потенциала и его направление на укрепление национальной государственности, рост международного авторитета.