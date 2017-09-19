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    Глава Национальной библиотеки и архивов Египта посетит Азербайджан

    В ходе визита будут подписаны три соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Глава Национальной библиотеки и архивов Египта Ахмед аль-Шуки (Ahmad al Shouky) посетит Азербайджан.

    Как сообщили Report в посольстве Египта в Азербайджане, А. аль-Шуки прибудет в Баку 25 сентября.

    В ходе визита, А. аль-Шуки проведет встречи со своими азербайджанскими коллегами, на которых будут обсуждены перспективы взаимного сотрудничества. Кроме того, в рамках визита между Национальной библиотекой и архивами Египта и Национальной библиотекой Азербайджана будут подписаны 3 соглашения о сотрудничестве в различных областях.

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