Глава Национальной библиотеки и архивов Египта посетит Азербайджан

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Глава Национальной библиотеки и архивов Египта Ахмед аль-Шуки (Ahmad al Shouky) посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Египта в Азербайджане, А. аль-Шуки прибудет в Баку 25 сентября.

В ходе визита, А. аль-Шуки проведет встречи со своими азербайджанскими коллегами, на которых будут обсуждены перспективы взаимного сотрудничества. Кроме того, в рамках визита между Национальной библиотекой и архивами Египта и Национальной библиотекой Азербайджана будут подписаны 3 соглашения о сотрудничестве в различных областях.