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Глава МИД: Университет Италия-Азербайджан - еще один шаг в укреплении нашего сотрудничества

Глава МИД: Университет Италия-Азербайджан - еще один шаг в укреплении нашего сотрудничества В ближайшее время стороны завершат переговоры по академической программе обучения Университета Италия-Азербайджан.
Наука и образование
2 апреля 2022 г. 17:08
Глава МИД: Университет Италия-Азербайджан - еще один шаг в укреплении нашего сотрудничества

В ближайшее время стороны завершат переговоры по академической программе обучения Университета Италия-Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам после церемонии закладки фундамента этого университета в Баку.

По его словам, создание Университета Италия-Азербайджан стало возможным в рамках договоренностей достигнутых в ходе визита президента Ильхама Алиева в Италию в феврале 2020 года, когда была подписана "Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства".

Открытие университета станет еще одним шагом в укреплении азербайджано-итальянского сотрудничества.

В реализации проекта принимают участие Университет ADA, а также пять итальянских вузов- Болонский университет, Миланский университет, Политехнический университет Турина, университет Сапиенца, университет ЛУИС.

"Эти университеты готовы предложить свой передовой опыт в обучении по ряду важных для нашей страны направлений", - добавил министр.

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Версия на английском языке Foreign Minister: Italy-Azerbaijan University - another step in strengthening bilateral cooperation

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