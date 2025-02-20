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Глава комитета: Образование девочек - важный фактор прогресса общества и экономического роста

Глава комитета: Образование девочек - важный фактор прогресса общества и экономического роста Образование девочек не должно рассматриваться только в контексте личного развития или интересов семьи, оно является важным фактором прогресса общества и экономического роста.
Наука и образование
20 февраля 2025 г. 11:32
Глава комитета: Образование девочек - важный фактор прогресса общества и экономического роста

Образование девочек не должно рассматриваться только в контексте личного развития или интересов семьи, оно является важным фактором прогресса общества и экономического роста.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на конференции "Право девочек на образование" в Бакинском государственном университете.

По ее словам, основными препятствиями для получения образования девочками остаются позиция семей и материальные трудности.

По мнению Мурадовой, для решения этих проблем требуется совместное участие общества, госструктур и медиа.

"В сотрудничестве с Министерством науки и образования разрабатываются новые механизмы поддержки девочек в сфере образования. Основными целями являются стимулирование поступления в вузы, академическое развитие и обеспечение гендерного равенства в обучении", - добавила глава Госкомитета.

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Версия на английском языке Chairperson: Family interventions, financial difficulties hinder girls' education
Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: Ailələrin müdaxilələri və maddi çətinliklər qızların təhsilinə maneədir

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