Глава Коллегии адвокатов: В Азербайджане очень мало выпускников юрфака

В Азербайджане по сравнению с другими странами очень мало выпускников юридических специальностей.

В Азербайджане по сравнению с другими странами очень мало выпускников по юридическим специальностям.

Как сообщает Report , об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на мероприятии в Государственном экзаменационном центре в связи с очередными экзаменами в рамках отбора в коллегию.

По его словам, в стране существует значительный спрос на юристов.

"Профильные ведомства должны серьезно заняться этим вопросом. В последние дни были выдвинуты предложения о создании юридического университета в Ханкенди. В стране должен быть развит потенциал научных школ по юриспруденции. К научной и преподавательской деятельности должны привлекаться юристы, получившие образование за рубежом.

К сожалению, сегодня мы этого не видим. Университеты должны повысить зарплаты преподавателям, работающим в области юриспруденции. Еще одна причина отсутствия интереса к этой сфере – низкие зарплаты", — добавил Анар Багиров.