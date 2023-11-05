Глава Коллегии адвокатов: В Азербайджане очень мало выпускников юрфака

В Азербайджане по сравнению с другими странами очень мало выпускников по юридическим специальностям.
Как сообщает
По его словам, в стране существует значительный спрос на юристов.
"Профильные ведомства должны серьезно заняться этим вопросом. В последние дни были выдвинуты предложения о создании юридического университета в Ханкенди. В стране должен быть развит потенциал научных школ по юриспруденции. К научной и преподавательской деятельности должны привлекаться юристы, получившие образование за рубежом.
К сожалению, сегодня мы этого не видим. Университеты должны повысить зарплаты преподавателям, работающим в области юриспруденции. Еще одна причина отсутствия интереса к этой сфере – низкие зарплаты", — добавил Анар Багиров.