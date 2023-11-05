О нас

Глава Коллегии адвокатов: В Азербайджане очень мало выпускников юрфака

Глава Коллегии адвокатов: В Азербайджане очень мало выпускников юрфака В Азербайджане по сравнению с другими странами очень мало выпускников юридических специальностей.
Наука и образование
5 ноября 2023 г. 14:00
Глава Коллегии адвокатов: В Азербайджане очень мало выпускников юрфака

В Азербайджане по сравнению с другими странами очень мало выпускников по юридическим специальностям.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на мероприятии в Государственном экзаменационном центре в связи с очередными экзаменами в рамках отбора в коллегию.

По его словам, в стране существует значительный спрос на юристов.

"Профильные ведомства должны серьезно заняться этим вопросом. В последние дни были выдвинуты предложения о создании юридического университета в Ханкенди. В стране должен быть развит потенциал научных школ по юриспруденции. К научной и преподавательской деятельности должны привлекаться юристы, получившие образование за рубежом.

К сожалению, сегодня мы этого не видим. Университеты должны повысить зарплаты преподавателям, работающим в области юриспруденции. Еще одна причина отсутствия интереса к этой сфере – низкие зарплаты", — добавил Анар Багиров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vəkillər Kollegiyasının sədri: “Hüquq ixtisasından məzun olanların sayı çox azdır”

Экслюзивные новости

Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
4 ноября 2023 г. 14:22
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
4 ноября 2023 г. 13:13
Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
2 ноября 2023 г. 10:52
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
1 ноября 2023 г. 11:37
Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi