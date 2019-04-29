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Глава ГЭЦ: В этом году 12% учителей-контролеров включены в черный список

Глава ГЭЦ: В этом году 12% учителей включены в черный список
© Report/ Firi Salim

"Больше случаев списывания встречается среди абитуриентов, набравших до 100 балов".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции 29 апреля сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.

По ее словам, результаты этих абитуриентов не ликвидируются, поскольку они и так не соответствуют требованиям конкурса: "Если результаты тысяч абитуриентов будут аннулированы, это в определенной степени приведет к увеличению количества рассмотрений. Это говорит о приеме большого количества граждан".

М.Аббасзаде отметила, что в этом году письма о 12% учителях-контролерах, которые создали условия для списывания, направили в районные отделы образования: "Они уже попали в "черный список" центра и больше никогда не смогут участвовать в экзаменах в качестве руководителей".

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